На МКС отсняли уже две сцены для фильма "Вызов"

Между дублями съемочная группа успевает заглядывать в иллюминаторы.

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд рассказали, как идут съемки фильма "Вызов" на Международной космической станции. На данный момент уже отсняты две сцены.

Сегодня пока все идет по плану. Отметил Шипенко во время прямой связи с Землей в эфире Первого канала

По словам режиссера, между дублями съемочная группа успевает заглядывать в иллюминаторы.

Для съемок фильма "Вызов" Юлия Пересильд и Клим Шипенко посетили американский сегмент МКС и модуль с панорамным куполом. Сюжет картины до сих пор держится в секрете. Инсайдеры утверждают, что история расскажет о женщине-хирурге, которая отправится в космос, чтобы помочь больному космонавту вернуться на Землю.

Запуск корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым состоялся на Байконуре 5 октября в 11:55 по московскому времени. В 15:22 им удалось состыковаться со станцией в ручном режиме из-за отказа двух комплектов автоматической системы сближения. В 18:00 экипаж корабля зашел на территорию МКС.

Ранее мы писали, что Покрас Лампас хотел нарисовать граффити на ракете с Юлией Пересильд.

Видео: YouTube / Новости на Первом Канале