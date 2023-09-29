В Сети появились первые кадры "Императрицы" с Пересильд в главных ролях

Фильм выйдет в прокат с 26 октября.

В социальных сетях появились первые кадры "Императрицы". Художественно-документальная лента выйдет в широкий прокат с 26 октября. Картина создана в рамках цикла исторических проектов "Русь" о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой империи. Фильм является продолжением фильма "Петр I. Последний царь и первый император", который стал самой кассовой художественно-документальной картиной в истории отечественного кинопроката. Режиссером проекта стал Андрей Кравчук ("Адмиралъ", "Викинг", "Союз спасения", "Петр I. Последний царь и первый император"). История расскажет о первых императрицах Российской империи: Екатерине I (Ксения Утехина), Анне Иоанновне (Анна Уколова) и главной героине фильма - Елизавете Петровне, роль которой исполнила актриса Юлия Пересильд.

Сюжет основан на событии о том, как Петр I пообещал маленькой дочери Елизавете, что выдаст ее замуж за Людовика XV, и она станет королевой Франции. Однако двусторонние договоренности рушатся вместе со смертью великого монарха. Император ушел из жизни, так и не назначив себе наследника престола.После этого в стране начинается безжалостная и беспощадная эпоха дворцовых переворотов. Авторы проследят путь, который прошла младшая дочь монарха для того, чтобы занять свое место.

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Фото и видео: YouTube / Central Partnership