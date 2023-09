Netflix представил аниме-сериал по Ларе Крофт

Шоу выйдет на стриминге в следующем году.

Американская стриминговая компания Netflix выпустила в социальных сетях первый трейлер к предстоящему аниме-сериалу Tomb Raider. Тизер первые был показан во время демонстрации анимационных шоу сервиса, на которой также был анонсирован сериал Devil May Cry. Известно, что Tomb Raider: The Legend of Lara Croft выйдет на экраны не раньше 2024 года. Производством проекта онлайн- гигант занимается совместно со студией Legendary. Анимационная адаптация, предположительно, будет связана с последней трилогией игр, начавшейся с перезапуска оригинальной версии от 2013 года и продолжившейся в таких играх как Rise of the Tomb Raider (2015) и Shadow of the Tomb Raider (2018). Главную героиню озвучила не Камилла Ладдингтон (ее голосом протагонистка говорит в играх) и даже не актриса Алисия Викандер, которая сыграла знаменитую авантюристку в последней киноэкранизации, а Хейли Этвелл, наиболее известная зрителям по роли Пегги Картер - подружки Капитана Америки в киновселенной Marvel.

Вышел официальный трейлер режиссерского дебюта Дарьи Мороз "Секс. До и после".

Фото и видео: YouTube / Netflix