Вышел официальный трейлер режиссерского дебюта Дарьи Мороз "Секс. До и после"

Премьера шоу стартует 12 октября.

Российский онлайн-кинотеатр Okko опубликовал в социальных сетях официальный трейлер (18+) эротически-комедийного сериала "Секс. До и после". Этот проект стал режиссерским дебютом для актрисы Дарьи Мороз. В шоу рассказывается "о том, что приводит к сексу и что происходит сразу после него". В актерском составе заявлены многие отечественные звезды киноиндустрии: сама Дарья Мороз, Виктория Агалкова, Никита Кологривый, Марина Александрова, Гоша Куценко, Игорь Верник, Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарев, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Вячеслав Чепурченко, Ангелина Стречина, Сергей Горошко, Антон Рогачев, Кристина Александрова, Кирилл Власов и другие. Официальный релиз сериала намечен на 12 октября.

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Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko