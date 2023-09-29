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Hexworks выпустила обзорный трейлер Lords of the Fallen

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Игра выйдет в свет с 13 октября.

Компания Hexworks выпустила в социальных сетях обзорный восьмиминутный трейлер к компьютерной игре Lords of the Fallen Разработчики из студии рассказали пользователям об опасностях, с которыми игроки могут столкнуться во внутриигровом мире проекта. Дополнительно они продемонстрировали зрителям красочные сражения с нежитью и несколько локаций. Известно, что Lords of the Fallen выйдет на персональных компьютерах в стриминговом сервисе Steam, на платформах консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Официальный релиз намечен на 13 октября 2023 года. Русской локализации в проекте не будет, а события в игре  развернутся более чем через тысячу лет после событий оригинальной версии. 

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Фото и видео: YouTube / CI Games

Теги: hexworks, lords of the fallen, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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