Hexworks выпустила обзорный трейлер Lords of the Fallen

Игра выйдет в свет с 13 октября.

Компания Hexworks выпустила в социальных сетях обзорный восьмиминутный трейлер к компьютерной игре Lords of the Fallen Разработчики из студии рассказали пользователям об опасностях, с которыми игроки могут столкнуться во внутриигровом мире проекта. Дополнительно они продемонстрировали зрителям красочные сражения с нежитью и несколько локаций. Известно, что Lords of the Fallen выйдет на персональных компьютерах в стриминговом сервисе Steam, на платформах консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Официальный релиз намечен на 13 октября 2023 года. Русской локализации в проекте не будет, а события в игре развернутся более чем через тысячу лет после событий оригинальной версии.

Классическая "Готика" вышла на Nintendo Switch, авторы представили релизный трейлер.

Фото и видео: YouTube / CI Games