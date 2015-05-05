Классическая "Готика" вышла на Nintendo Switch, авторы представили релизный трейлер

Авторы проекта улучшили оригинал за счет технологий.

Днем 28 сентября состоялся релиз обновлённой ролевой компьютерной игры "Готика" (Gothic Classic) на консолях Nintendo Switch. В зависимости от страны, проект можно при обрести за 30 американских долларов, 30 евро или 25 фунтов стерлингов. Gothic Classic отличается от оригинальной версии Gothic адаптированной графикой, улучшенным интерфейсом и управлением. Дополнительно создатели внесли огромное количество изменений в поведение NPC-персонажей, а также исправили большое количество багов в игровом процессе, квестах и механиках.

Вышел первый трейлер ремейка советского мультфильма "Петя и волк" от HBO.

Фото и видео: YouTube / THQ Nordic