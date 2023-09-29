Вышел первый трейлер ремейка советского мультфильма "Петя и волк" от HBO

Релиз проекта намечен на 19 октября.

Американский стриминговый сервис Max пополняет собственную линейку анимационного контента мультфильмом "Петя и волк", основанном на симфонической сказке русского композитора Сергея Прокофьева. Официальный трейлер, опубликованный в социальных сетях, демонстрирует экспериментальный стиль адаптации. История расскажет о мальчике, который вынужден жить вместе с дедушкой после смерти родителей. Ребенок пытается справиться с трагедией утраты. В результате герой отправляется на опасное задание: он решает найти и поймать волка, который прячется в лесу. В основу проекта легла не только одноимённая композиция от 1936 года, но также иллюстрации Боно, опубликованные в его книге. Официальная премьера "Пети и волка" запланирована на 19 октября.

Вышел геймплейный трейлер Last Train Home.

Фото и видео: YouTube / Max