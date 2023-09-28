Вышел геймплейный трейлер Last Train Home

Дата выхода игры пока неизвестна.

Компания THQ Nordic представила геймплейный трейлер стратегии Last Train Home.

События игры будут разворачиваться в эпоху Гражданской войны. В новом видео разработчики показали трудности быта во время путешествия на поезде через Сибирь. Игроки будут руководить составом Чехословацкого корпуса, который пытается добраться до границы на бронепоезде, а также следить за состоянием солдат и пассажиров. Дата выхода игры пока неизвестна, однако ее уже можно добавить в список желаемого в Steam.

Ранее мы сообщали, что Valve официально выпустила Counter-Strike 2.

Видео: YouTube / THQ Nordic