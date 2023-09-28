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Valve официально выпустила Counter-Strike 2

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Новую игру анонсировали в марте нынешнего года.

Разработчик игр Valve официально выпустил шутер Counter-Strike 2. В честь релиза был представлен новый трейлер игры.

Новинка основана на движке Source 2. Ее анонсировали в марте нынешнего года, показав несколько геймплейных роликов. В новой версии Counter-Strike игрокам будут доступны некоторые обновления, такие как улучшенные дымовые гранаты, переработанные карты, модернизированные сетевые функции, звук и интерфейс.

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Видео: YouTube / Valve

Теги: counter-strike 2, valve, игра, релиз
Категории: Лента новостей, Культура,

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