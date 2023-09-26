Создатели Genshin Impact выпустили демо-ролик про героя Нёвиллета

Обновление к игре выйдет в свет 27 сентября.

Разработчики компьютерной игры Genshin Impact выпустили новый демо-ролик, который посвящен истории пятизвёздочного персонажа из стихии Гидро по имени Нёвиллет. До этого момента героя демонстрировали авторы в тизере к проекту. Нёвиллет является Верховным судьей Фонтейна. Он способен наносить удар противникам мощными заряженными атаками. Получить героя можно будет в игру с выходом обновления 4.1 "К сиянию звёзд в глубине" в одной из Молитв, релиз которого ожидается 27 сентября. Кроме Нёвиллета в проекте появится второй новый персонаж — начальник крепости Меропид Ризли стихии Крио.

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Фото и видео: YouTube / Genshin Impact