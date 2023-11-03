Вышел первый трейлер фильма "Нина" с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым

В широкий прокат фильм выйдет с 30 ноября.

В социальных сетях появился первый трейлер отечественного художественного фильма "Нина" от режиссера Оксаны Бычковой ("Джонджоли", "Питер FM"). Известно, что московская премьера картины состоится 12 ноября в ходе приуроченного к 114-летию кинотеатра "Художественный" фестиваля. А в широком прокате лента появится 30 ноября. Сюжет фильма разворачивается вокруг главной героини по имени Нина. У нее есть заботливый супруг, 40-летняя женщина ведет размеренную и спокойную жизнь. Однако в какой-то момент Нина получает звонок от бывшего мужа. Он рассказывает ей, что смертельно болен и просит приехать в Тбилиси. Героиня решается на путешествие в Грузию ради того, чтобы попрощаться с бывшим близким ей человеком. Сценарий к проекту написала Любовь Мульменко ("Гипноз", "Верность) в соавторстве с режиссером. Также в картине снялся Кирилл Кяро.

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Фото и видео: YouTube / Наше кино