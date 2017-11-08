В сеть попал анонсирующий трейлер Persona 5 Tactica

Игра выйдет в свет в 2024 году.

Пользователи с сервиса ResetEra обратили внимание на то, что в социальные сети утекли трейлеры новых видеоигр от компании Atlus. Первым оказался проект Persona 3 Reload, а второй — Persona 5 Tactica. Последняя выйдет на игровых консолях Xbox, персональных компьютерах и будет доступна через Game Pass с 17 ноября этого года. Разработчикам пришлось раньше выложить трейлеры игр по вселенной Persona. Речь идет о полноценном ремейке Persona в третьей и пятой частях. Трейлеры, оказавшиеся в сети, предназначены для показа на международной конференции Microsoft и Bethesda, которая состоится только вечером 11 июня. Пока что ролики есть только в низком качестве и разрешении.

Предположительно, Persona 3: REload создается на основе движка Unreal Engine и является повторным воплощением оригинальной версии Persona 3. Авторы полностью переработали визуальный ряд проекта, обеспечили его новым звуком и музыкальным сопровождением. Внесены правки в игровой прогресс. В свет игра может выйти не раньше первой половины 2024 года. Считается, что Persona 3: REload сохранит повествовательные элементы оригинала почти в нетронутом виде. В частности, в слитом ролике зрители увидели ключевых героев истории в их классической версии: Айгис, Юкари и Джунпея. В ролике также можно наблюдать процесс перемещения персонажей по башне Тартар, являющейся основной "боевой" локацией всей игры.

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Фото и видео: YouTube / GamersPrey