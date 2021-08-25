Трейлер третьего сезона "Ведьмака" от Netflix впечатляет фанатов

Сериал выйдет 20 июня.

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix опубликован трейлер третьего сезона сериала "Ведьмак", который выйдет на онлайн-платформе с 29 июня. Ролик впервые показан зрителям на Summer Game Fest. В кадре замечен Геральд, который изучает различные способы для того, чтобы не оставить Цири и спасти ее. На этом пути герою приходится вступать в кровавые сражения и отправляться в путешествия, опасные для жизни.

Опасности, которые мы видели, предрекают лишь более угрожающее будущее. Впервые я понимаю подлинный страх. речь Геральда в трейлере

Напомним, что третий сезон проекта будет поделен на две части. Первая часть эпизодов дебютирует на Netflix 29 июня, а вторая — только 27 июля. Эти серии станут последними, в которых принимает участие актер Генри Кэвилл. В следующих сезонах его заменит Лиам Хемсворт. В настоящее время уже ведется разработка четвертого и пятого сезонов шоу.

Вышел трейлер фильма "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун.

Фото и видео: YouTube / Netflix