"Сент-Луис" со счетом 5:2 на выезде обыграл "Оттаву"

Результативными действиями отметились Владимир Тарасенко и Павел Бучневич.

Дубль российского спортсмена Владимира Тарасенко и три очка его коллеги Павла Бучневича принесли "Сент-Луису" победу над "Оттавой" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Результат встречи - 5:2. Со стороны победителей заброшенными шайбами в воротах оппонентов отметились на 14, 23 и 58, 26, 51 минутах игры Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко (реализовал дубль, последний гол забил в пустые ворота), Роберт Томас и Оскар Сундквист. От проигравших отличились на 17 и 27 минутах Тим Штюцле и Паркер Келли.

Нападающий Тарасенко также отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Томаса. В активе его сокомандника Павла Бучневича за матч записано три результативных паса. Также одну голевую передачу на свой счет записал форвард "Сент-Луиса" Клим Костин.

Напомним, что Владимир Тарасенко в 43 проведенных матчах текущего сезона НХЛ забросил 18 шайб и оформил 26 голевых передач. Павел Бучневич в 41 игре отметился 15 голами и 26 результативными передачами. Костин совершил три гола и реализовал пять результативных передач 33 встречи.

По завершению 47 хоккейных матчей "Сент-Луис" набирает 61 очко. Клуб расположился в тройке лидеров в рейтинге Центрального дивизиона.

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Фото и видео: Youtube/SPORTSNET