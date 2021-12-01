"Сент-Луис" по буллитам переиграл "Тампу" в матче регулярного сезона НХЛ

Матч закончился со счетом 4:3.

"Сент-Луис" по буллитам переиграл "Тампу" в матче текущего сезона регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. В рамках выездной встречи спортсмены обошли по очкам хозяев ледовой арены. Игра завершилась с результатом 4:3 (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 1:0). В составе клуба победителей заброшенными шайбами в воротах оппонентов отметились на 24, 27 и 42 минутах спортсмены Райан О"Райлли, Логан Браун и россиянин Иван Барбашёв. Победный буллит для клуба реализовал О"Райлли.

Со стороны проигравшей команды голы оформили на 3, 6 и 6 минутах Энтони Чирелли, Кори Перри и Эрик Чернак. Форвард из "Блюз", российский нападающий Павел Бучневич отметился в матче одной результативной передачей.

В следующий раз команды встретятся друг с другом 2 декабря. При этом игра запланирована на домашней арене "молний".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

