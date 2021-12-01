Овечкин превзошел результат Эрика Нестеренко по сыгранным матчам в НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:4 в пользу "Пантер".

Александр Овечкин превзошел результат Эрика Нестеренко по сыгранным матчам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Несмотря на это, спортсмены из клуба "Флорида Пантерз" обыграли "Вашингтон Кэпиталз" в игре с результатом 5:4.

В составе победителей шайбы в ворота оппонентом смогли забросить на 7, 44, 47, 53 и 60 минутах спортсмены зДжо Торнтон, Райан Ломберг, Ээту Луостаринен, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. От "Вашингтона" голами отметились на 6, 7, 27 и 33 минутах хоккеисты Коннор Макмайкл, Бек Маленстин, Ларс Эллер и Ник Дженсен.

Российский защитник из столичной команды Дмитрий Орлов записал на свой счет две результативные передачи. Форварды и его соотечественники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали. Они завершили матч с уровнем полезности "-1". Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 46 бросков из 51-го по воротам. Российский форвард из "Флориды" Максим Мамин провел на льду 12 минут. Хоккеист совершил два броска, а его коллега вратарь Сергей Бобровский - 23 сейва. В текущем сезоне НХЛ российский вратарь "Пантерз" не потерпел ни одного поражения в основное время.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET