Шайба Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

Игра закончилась с счетом 3:1.

Шайба российского спортсмена Дениса Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Колорадо" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Известно, что хозяева ледовой арены завершили игру с противником с результатом 3:1. На 2 минуте встречи дубль реализовал спортсмен по имени Джо Павелски. Он оформил две шайбы в ворота противников за 19 секунд. Также гол записан на счет Гурьянова на 35 минуте. От проигравшего клуба отметился на 57 минуте Кейл Макар.

Напомним, что Денис Гурьянов забросил четвертую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Сейчас спортсмен набрал семь очков (четыре гола и три результативные передачи) в 17 проведенных матчах. Хоккеист отличается в четвертом подряд матче. Его соотечественник и коллега по команде Александр Радулов, а также форвард из "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметились результативными действиями.

На текущий момент "Даллас" занимает шестое место в рейтинге Центрального дивизиона. "Колорадо" с 21 очком идет на пятой позиции. В следующий раз спортсмены из "Далласа" на выезде 28 ноября выступят против "Аризоны", а "Колорадо" примет "Нэшвилл".

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