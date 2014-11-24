Шайба и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 5:2.

Шайба и передача российского нападающего Артемия Панарина помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Бостон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В гостях спортсмены смогли обойти оппонентов с результатом 5:2.

В составе команды победителей отличились на 20, 33, 52, 57 и 60 минутах Райан Строум, Драйден Хант, Артемий Панарин, Алексис Лафренье и Джейкоб Труба. От проигравших шайбы соперникам на 15 и 27 минутах забросили Крэйг Смит и Патрис Бержерон.

Форвард Панарин также совершил результативную передачу в эпизоде с голом Строума. Его соотечественник и голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 26 бросков по воротам. Россиянин Александр Георгиев провел матч на скамейке запасных игроков.

В настоящее время "Рейнджерс" расположились на четвертом месте в списке Восточной конференции НХЛ. Хоккеисты набрали 29 очков за 20 проведенных матчей. "Бостон" занимает десятую позицию рейтинга с 20 очками в 17 играх.

"Сент-Луис" в гостях в овертайме уступил "Чикаго" в матче НХЛ.

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