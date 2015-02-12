"Сент-Луис" в гостях в овертайме уступил "Чикаго" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 3:2.

"Сент-Луис" в гостях в овертайме уступил "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 3:2 в пользу хозяев ледового поля. В составе команды победителей голами в воротах противников отметились на 21, 55 и 62 минутах спортсмены Джуджар Хайра, Брэндон Хэгел и Алекс Дебринкэт. От "Сент-Луиса" шайбы оппонентам забросили российский нападающий Павел Бучневич (1 минута) и его соотечественник Иван Барбашев (17 минута). Во втором эпизоде Барбашеву ассистировал Бучневич.

Форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко набранными очками не отметился в рамках встречи. Он завершил игру с нулевым показателем полезности.

В настоящее время хоккейный клуб "Сент-Луис"занимает шестую строчку рейтинга Западной конференции. Спортсмены смогли набрать 23 очка за 20 проведенных матчей. В следующий раз "Сент-Луис" ндомашнем льду сыграет с "Коламбусом".

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