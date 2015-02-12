Второй подряд "сухарь" Василевского принес "Тампе" победу над "Сиэтлом

Игра закончилась со счетом 3:0.

Второй подряд "сухарь" российского спортсмена Андрея Василевского принес "Тампе" победу над "Сиэтлом в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. Со стороны команды победителей шайбы в ворота соперников забросили на 3, 21 и 52 минутах Пьер-Эдуар Бельмар, Росс Колтон и Стивен Стэмкос.

Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил все 17 бросков по воротам. Для хоккеиста данный матч стал вторым "подряд на ноль в текущем сезоне НХЛ.В настоящее время вратарь является лидером рейтинга в истории клуба "Лайтнинг" по числу побед и "сухих" встреч с оппонентами.

В рамках игрового дня "Ванкувер Кэнакс" на выезде уступил "Коламбус Блю Джекетс". Счет матча - 2:4. - 2:4. Российский форвард со стороны гостей Василий Подколзин забросил четвертую шайбу в сезоне. А его соотечественник, защитник хозяев ледового поля Владислав Гавриков реализовал две результативные передачи.

Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" победить "Флориду".

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