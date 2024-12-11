Передача и шатаут Василевского помогли "Тампе" обыграть "Лос-Анджелес"

Игра с "Лос-Анджелесом" закончилась со счетом 3:0.

Представители "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Ледовая встреча завершилась победой хозяев спортивной площадки с результатом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). В составе "молний" шайбы в ворота оппонентов забросили на 5 и 56, 59 минутах игры Брэндон Хагель (оформил дубль) и Энтони Сирелли. Российский голкипер Андрей Василевский был признан первой звездой встречи, так как он отразил все 28 бросков по воротам клуба. Также наш соотечественник оформил третий шатаут в текущем сезоне. Для него данный матч стал 37-м сухим в профессиональной карьере в чемпионатах НХЛ. Российский вратарь из "Лайтнинг" также запомнился болельщикам одной голевой передачей.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров также отличился голевой передачей. В 48 проведенных матчах чемпионата россиянин набрал 75 очков (за 23 гола и 52 реализованных передачи). Сейчас хоккеист занимает третье место в таблице лучших бомбардиров сезона. Защитник от "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков совершил пять бросков в створ ворот Дополнительно он заблокировал четыре броска соперников.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET