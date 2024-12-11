Овечкин сократил отставание от Гретцки до 18 голов

"Вашингтон" обыграл "Сенаторз" со счетом 5:4.

Российский нападающий, а также по совместительству капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 18 голов. Ледовая встреча, которая состоялась в Оттаве, завершилась победой хозяев площадки в овертайме. Матч завершился с результатом 5:4 (0:0, 3:1, 1:3, 1:0). От "Сенаторз" шайбы в основное время в врта соперников забросили на 25, 38, 39, 51 минутах Ридли Грейг, Джош Норрис, Шейн Пинто и Джейк Сандерсон. Автором решающего гола на 62 минуте стал стал Тома Шабо. От столичного клуба отличились на 28, 48 и 55, а также 54 минутах Коннор Макмайкл Дилан Строум (реализвал дубль) и российский форвард Александр Овечкин. Последний также запомнился зрителям двумя голевыми передачами. Его признали второй звездой матча. Защитник "Оттавы", наш соотечественник Артем Зуб совершил два броска в створ ворот и заблокировал два броска. Таким образом "Вашингтон" прервал свою серию из восьми матчей подряд с двумя и менее пропущенными шайбами за игру. Этот период стал для клуба лучшим с сезона-2010-2011 годов.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте обновила прогноз по дате, когда российский нападающий из "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить рекорд канадского спортсмена Уэйна Гретцки. Ранее аналитики предполагали, что 39-летний россиянин может достичь показателя 15 апреля в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ своей команды против "Нью-Йорк Айлендерс". В настоящее время средний показатель голов Александра Овечкина за матч в нынешнем сезоне составляет 0,66. Новой датой эксперты называют 13 апреля, когда "Вашингтон" на домашней площадке сыграет против "Коламбус Блю Джекетс".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости