Передача Куликова помогла "Флориде" обыграть "Лос-Анджелес"

"Флорида" одолела "Лос-Анджелес" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.
Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Сэма Беннетта, забросившего первую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Куликов провел 52 матча и набрал 11 (3+8) очков.
Ранее мы сообщали, что "Юта" уступила "Питтсбургу", Сергачев отметился заброшенной шайбой.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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