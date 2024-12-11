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Передача Куликова помогла "Флориде" обыграть "Лос-Анджелес"

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Защитник набрал 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Флорида" одолела "Лос-Анджелес" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Защитник "Флориды" Дмитрий Куликов помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился голевой передачей на Сэма Беннетта, забросившего первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Куликов провел 52 матча и набрал 11 (3+8) очков.

Ранее мы сообщали, что "Юта" уступила "Питтсбургу", Сергачев отметился заброшенной шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: дмитрий куликов, национальная хоккейная лига, хк лос-анджелес кингз, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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