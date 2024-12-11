"Юта" уступила "Питтсбургу", Сергачев отметился заброшенной шайбой

Защитник был признан второй звездой матча.

"Юта" проиграла "Питтсбургу" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев был признан второй звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой в ворота гостей в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 45 матчей и набрал 31 (9+22) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Хуснутдинова помогла "Миннесоте" обыграть "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET