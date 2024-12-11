Шайба Хуснутдинова помогла "Минннсоте" обыграть "Торонто"

"Миннесота" одержала победу над "Торонто" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.
Форвард "Миннесоты" Марат Хуснутдинов был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев в первом периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Марат Хуснутдинов провел 48 матчей и набрал 5 (2+3) очков.
Ранее мы сообщали, что "Вегас" уступил "Далласу", Дорофеев набрал два очка.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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