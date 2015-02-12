Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" победить "Флориду"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Хет-трик российского нападающего Александра Овечкина помог "Вашингтон Кэпиталз" победить "Флориду" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Столичная команда обыграла соперников в результатом 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) в пользу хозяев ледовой арены. За текущий сезоне НХЛ форвард из России оформил свой первый хет-трик (на 23, 24 и 25 минутах). Его коллега по клубу и соотечественник Евгений Кузнецов осуществил три голевые передачи. Четвертую шайбу в ворота оппонентов на 22 минуте забросил Том Уилсон.

В составе "Флориды" на 20, 27 и 46 минутах матча отличились Джонатан Юбердо, Сэм Райнхарт и Картер Верхаг. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский из "Пантерз" отразили по 19 из 22 бросков. Бобровский из-за столкновения с хоккеистом Уилсоном дважды уходил со льда.

По итогам игры Овечкин признан первой звездой матча, а Кузнецов - третьей.

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