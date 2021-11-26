"Каролина" проиграла "Сиэтлу" в НХЛ

Матч завершился со счетом 2:1.

"Каролина" проиграла "Сиэтлу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась 25 ноября на ледовом стадионе "Климат Пледж-Арена". Хозяева выиграли битву у гостей с результатом 2:1.

Единственную шайбу от клуба "Каролин Харрикейнз" забил спортсмен Брендан Смит. Гости реализовали гол первыми, на 19 минуте игры. Уже к 25 минуте оппоненты в лице Джареда Макканна сравняли счет. На 57-й минуте Маркус Юханссон принес победу для "Сиэтл Кракен". Российский нападающий Андрей Свечников провел на льду не более 15 минут из-за драки.

Уже 27 ноября "Сиэтл Кракен" выступит в гостях против "Тампа-Бэй Лайтнинг". Днем ранее "Каролина Харрикейнз" сыграет в гостях у "Филадельфии Флайерз".

Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ.

Видео: YouTube / PRO Hockey