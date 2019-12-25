Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

Встреча закончилась со счетом 5:2.

Гол российского спортсмена Валерия Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Анахайм" в домашнем матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:2. Со стороны клуба победителей голами отличились на 20, 23, 31, 41 и 56 минутах встречи Кейл Макар, Алекс Ньюхук, Николас Обе-Кубель, Назем Кадри и Валерий Ничушкин. Противники ответили заброшенными шайбами нападающего Сонни Милано (реализовал дубль на 5 и 57 минутах).

Напомним, что Валерий Ничушкин забросил четвертую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Сейчас на счету хоккеиста записано три результативные передачи в семи проведенных матчах. Он отличился уже третью игру подряд.

К текущему моменту "Анахайм" набрал 23 очка в 20 матчах. Клуб расположился на четвертой позиции в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. Хоккеисты в следующий раз выйдут на ледовую арену дома 26 ноября. Они сыграют против "Оттавы". "Колорадо" же за счет проведенной встречи поднялся на четвертое место в Центральном дивизионе. Команда набрала 21 очко за 16 игр. Спортсмены 27 ноября приедут в гости к "Далласу".

"Вашингтон" обыграл "Монреаль" в матче НХЛ.

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