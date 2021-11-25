"Вашингтон" обыграл "Монреаль" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 6:3.

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 6:3 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами в воротах противников отметились на 4, 10, 15, 30, 42 и 46 минутах встречи спортсмены Ник Дауд, Джон Карлсон, Майкл Скарбосса, Евгений Кузнецов, Том Уилсон и Дмитрий Орлов. Со стороны проигравших отличились голами на 19, 39 и 58 минутах Джейк Эванс, Коул Кофилд и Арттури Лехконен.

Российский хоккеист Евгений Кузнецов также сделал результативный пас. Сейчас на счету нападающего записано 24 очка в текущем сезоне НХЛ (за 7 забитых шайб и 17 голевых передач) в 20 проведенных матчах. Капитан и форвард столичной команды Александр Овечкин сделал три голевых паса. Россиянин набрал 33 очка (15 шайб и 18 передач) в 20 матчах. Его соотечественник Дмитрий Орлов сделал результативную передачу. Он набрал 10 очков (3 гола и 7 передач) за 20 игр. Голкипер Илья Самсонов одержал седьмую победу в семи встречах.

В настоящее время "Вашингтон" находится на втором месте в рейтинге Столичного дивизиона, а "Монреаль" - занимает седьмую позицию в списке Атлантического дивизиона. Уже 26 ноября на домашней ледовой арене столичные спортсмены выйдут против "Флориды". На следующий день "Монреаль" приедет для матча к "Баффало".

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Фото и видео: YouTube / PRO Hockey