Гол Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения "Детройту"

Матч завершился со счетом 4:2.

Гол российского нападающего Павла Бучневича не спас "Сент-Луис" от поражения в гостевом матче против "Детройта". Игра проводилась в рамках регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Хозяева ледовой арены смогли обойти гостей с результатом 4:2. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забили на 14, 28, 45 и 59 минутах спортсмены Лукас Реймонд, Дилан Ларкин, Адам Эрн, Робби Фаббри (гол в пустые ворота). Со стороны их противников голами отличились на 33 и 42 минутах Бучневич Дэвид Перрон.

Напомним, что Павел Бучневич забросил пятую шайбу в текущем сезоне НХЛ. Ранее на его счет было записано шесть результативных передач за 17 проведенных игр. Его соотечественник и форвард "Детройта" Владислав Наместников отметился голевым пасом. Хоккеист набрал в турнире 11 очков (семь голов и четыре результативные передачи) в 21 проведенном матче.

В настоящее время"Детройт" занимает четвертую строчку рейтинга Атлантического дивизиона. "Сент-Луис" находится на втором месте в Центральном дивизионе. Уже 28 ноября "Детройт" дома вступит против "Баффало", а "Сент-Луис" 26 ноября приедет в гости к "Чикаго".

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