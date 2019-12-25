Игра завершилась со счетом 4:1.

Шайба Гурьянова и передача Радулова помогли "Далласу" обыграть "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В домашней игре спортсмены обошли гостей с результатом 4:1. Заброшенными шайбами в воротах оппонентов на 11, 16, 30 и 49 минутах отметились Роопе Хинц, Джейсон Робертсон, Денис Гурьянов, Люк Гленденинг. Со стороны проигравших гол реализовал на 31 минуте Райан Маклеод.

Российский хоккеист Гурьянов забросил третью шайбу в текущем сезоне НХЛ. Спортсмен набрал шесть очков (три гола и три результативные передачи) в 16 проведенных матчах. Его одноклубник и соотечественник Александр Радулов отметился одной результативной передачей. На данный момент в активе россиянина записано восемь очков (1 гол и 7 голевых передач) за 17 матчей.

Сейчас "Даллас" занимает шестую позицию в списке Центрального дивизиона. "Эдмонтон" с 26 очками после 18 игр идет на втором месте в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. В следующем матче "Даллас" 27 ноября примет на домашней ледовой арене "Колорадо", а 25 ноября "Эдмонтон"выступит на выезде против "Аризоны".

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