"Тампа" обыграла "Филадельфию" в НХЛ

Матч завершился со счетом 4:0.

"Тампа" обыграла "Филадельфию" с рзультатом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Со стороны клуба победителей заброшенными в ворота шайбами отличились на 3, 27, 37 и 48 минутах матча спортсмены Зак Богосян, Стивен Стэмкос, Кори Перри, Алекс Барре-Буле. Российский защитник Михаил Сергачев отметился во время встречи результативными передачами. Сейчас на счету хоккеиста записано 10 очков (за два гола и восемь голевых передач) в текущем сезоне НХЛ. Он провел 16 матчей. В чемпионате данная игра стала для Сергачева 300 по счету.

Его соотечественник, голкипер Андрей Василевский провел первую в текущем сезоне игру "на ноль". Вратарь одержал девятую победу за 15 проведенных встреч. Защитник "Филадельфии" Иван Проворов не сумел отличиться результативными действиями.

Напомним, к настоящему моменту "Тампа" набрала 25 очков за 18 матчей. Клуб расположился на третьем месте в рейтинге Атлантического дивизиона. В следующий матч команда выступит против "Сиэтла" на домашней ледовой арене.

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