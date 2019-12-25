Дубль Гаврикова помог "Коламбусу" обыграть "Баффало" в НХЛ

Игра завершилась со счетом 7:4.

Дубль российского защитника Владислава Гаврикова помог "Коламбусу" обыграть "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 7:4. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 9 и 15, 21 (дважды), 24 и 60, 60 минутах игры спортсмены Джек Рославик (оформил дубль), Оливер Бьоркстранд, Макс Доми, Владислав Гавриков (реализовал дубль, второй раз попал в пустые ворота), Шон Курали (в пустые ворота). От "Баффало"отметились на 4 и 30, 20, 25 минутах Тейдж Томпсон (дубль), Земгус Гиргенсонс и Дилан Козенс.

Напомним, что хоккеист Гавриков забросил свои первые шайбы в текущем сезоне НХЛ, а также и оформил свой первый дубль. В настоящее время на счету спортсмена записано семь результативных передач в 16 проведенных матчах. Его одноклубник и соотечественник Егор Чинахов не сумел отличиться в матче.

К настоящему моменту"Коламбус" набрал 20 очков в 16 матчах. Спортсмены поднялись на четвертую позицию в таблице Столичного дивизиона. "Баффало" идет шестым в рейтинге Атлантического дивизиона.

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