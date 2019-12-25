Гол Тренина принес "Нэшвиллу" победу над "Анахаймом" в НХЛ

Матч закончился со счетом 3:2.

Гол Тренина принес "Нэшвиллу" победу над "Анахаймом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В игре, состоявшейся на домашней арене, спортсмены обошли противников с результатом 3:2. Со стороны команды победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 13, 36 и 53 минутах игры спортсмены Райан Джохансен, Микаэль Гранлунд и Яков Тренин. Им ответили на 26 и 44 минутах Рикард Ракелль и Джейми Драйсдейл.

Напомним, что российский хоккеист Тренин забросил вторую шайбу в текущем НХЛ. Он также отметился результативной передачей, ставшей для спортсмена третьей за 18 игр. В настоящее время "Нэшвилл" находится на четвертой позиции в рейтинге Центрального дивизиона. "Анахайм" с 23 очками занимает третью строчку в Тихоокеанском дивизионе.

Далее "Нэшвилл" сыграет на домашнем льду против "Вегаса", а "Анахайм" на выезде встретится с "Колорадо". Матчи запланированы на 25 ноября.

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