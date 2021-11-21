Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 4:0.

Дубль российского нападающего Александра Овечкина помог "Вашингтон Кэпиталз" победить "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась 21 ноября на ледовой арене в Сан-Хосе. Она завершилась с результатом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей.

Со стороны победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 3 и 56, 14 и 59 минутах игры спортсмены Конор Шири и Александр Овечкин. Оба хоккеиста смогли реализовать по дублю. Россиянин отличился также голевой передачей. Его признали первой звездой встречи. Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 22 броска по воротам. Он уже во втором матче подряд в текущем сезоне НХЛ, а также в третий раз в сезоне сыграл на ноль.

В настоящее время на счету Овечкина записано 744 гола в профессиональной хоккейной карьере. Он расположился на четвертой позиции рейтинга лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Спортсмен также забросил свою 272-ю шайбу в большинстве в регулярных чемпионатах НХЛ.

Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Лос-Анджелес".

Фото и видео: Youtube/SPORTSNET