Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Лос-Анджелес"

Игра завершилась со счетом 5:4.

Передача российского нападающего Андрея Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Лос-Анджелес" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 5:4 в пользу "ураганов". Шайбы в ворота противников в составе команды победителей забросили спортсмены Сет Джарвис, Дерек Степан, Себастьян Ахо, Еспери Котканиеми и Мартин Нечас на 3, 5, 27, 32 и 40 минутах игры соответственно.

Хозяева ледовой арены отличились голами на 5, 13 и 30, 38 минутах за счет действий Блейка Лизотта, Адриана Кемпе (оформил дубль) и Брендана Лемье. Российский форвард из "Каролины" Андрей Свечников стал автором одного голевого паса. Хоккеист завершил матч с результатом полезности "+1".

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