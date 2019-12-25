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Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Лос-Анджелес"
Сегодня, 10:22
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Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Лос-Анджелес"

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Игра завершилась со счетом 5:4.

Передача российского нападающего Андрея Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Лос-Анджелес" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом  5:4 в пользу "ураганов". Шайбы в ворота противников в составе команды победителей забросили спортсмены Сет Джарвис, Дерек Степан, Себастьян Ахо, Еспери Котканиеми и Мартин Нечас на 3, 5, 27, 32 и 40 минутах игры соответственно.

Хозяева ледовой арены отличились голами на 5, 13 и 30, 38 минутах за счет действий Блейка Лизотта, Адриана Кемпе (оформил дубль) и Брендана Лемье. Российский форвард из  "Каролины" Андрей Свечников стал автором одного голевого паса. Хоккеист завершил матч с результатом полезности "+1".

Ассист Сергачева не спас "Тампу" от поражения от "Нью-Джерси".

Фото: Pixabay.com
 

Теги: андрей свечников, дубль, каролина, лос-анджелес, нхл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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