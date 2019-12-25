Ассист Сергачева не спас "Тампу" от поражения от "Нью-Джерси"

Игра завершилась со счетом 5:3.

Ассист российского нападающего Михаила Сергачева не спас "Тампу" от поражения в матче с "Нью-Джерси" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На домашней ледовой арене спортсмены проиграли гостям. Встреча завершилась с результатом 5:3 в пользу "дьяволов".

В составе победителей дубль реализовал белорусский форвард Егор Шарангович. Он забросил шайбы в ворота оппонентов на 14 и 50 минутах матча. По одному голу на собственный счет записали спортсмены Доусон Мерсер, Джимми Весии, Томаш Татар на 42, 46 и 59 минутах матча соответственно. Со стороны хозяев игры ответили противникам на 6, 19 и 27 минутах хоккеисты Ян Рутта, Патрик Марун и Виктор Хедман.

Напомним, что в третьем периоде форвард "Лайтнинг" Брейден Пойнт не смог реализовать буллит. Михаил Сергачев записал на свой счет одну результативную передачу. Он завершил игру с показателем полезности в "-1". Голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска по воротам из 26-ти.

Шайба Капризова не помогла "Миннесоте" в проигранном матче с "Флоридой".

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