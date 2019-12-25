Шайба Капризова не помогла "Миннесоте" в проигранном матче с "Флоридой"

Матч закончился со счетом 5:4.

Гол российского нападающего Кирилла Капризова не помог "Миннесоте" в проигранном матче с "Флоридой" в рамках регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. На домашней ледовой арене "Пантеры" выиграли у "Уайлд".

Игра завершилась с результатом 5:4. В составе команды победителей дубль реализовал спортсмен Фрэнк Ватрано (29 и 35 минуты встречи). Еще по одной шайбе в ворота оппонентов забросили на 18, 46 и 60 минутах Оуэн Типпетт, Картер Вераге и Сэм Беннетт. Со стороны "Миннесоты" отметились на 32, 42 минутах Йоэль Эрикссон Эк и Кирилл Капризов. Последний также записал на счет голевую передачу в эпизоде на 60 минуте.

Стоит отметить, что российский голкипер из "Флориды" Сергей Бобровский отразил 34 броска по воротам из 38. Защитник из "Уайлд" Дмитрий Куликов завершил матч с показателем полезности "-3".

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