Голевая передача Подколзина помогла "Ванкуверу" обыграть "Виннипег"

Игра закончилась со счетом 3:2.

Голевая передача российского нападающего Василия Подколзина помогла "Ванкуверу" обыграть "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На домашнем льду клуб обыграл противника с результатом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Известно, что форвард ассистировал в эпизоде с шайбой спортсмена Оливера Экмана-Ларссона (на 14 минуте) встречи.

Заброшенными шайбами в ворота оппонентов отметились со стороны победителей на 14, 24 и 27 минутах Оливер Экман-Ларссон, Кайл Берроуз Конор Гарланд. Со стороны гостей голы реализовали на 25 и 58 минутах матча Николай Элерс и Пьер-Люк Дюбуа.

Напомним, что Василий Подколзин проводит свой первый сезон в НХЛ. Уже сейчас хоккеист набрал четвертое очко. Ранее на счету 20-летнего российского форварда были записаны три шайбы.

СКА уступил "Сибири" и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ.

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