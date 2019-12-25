СКА уступил "Сибири" и потерпел пятое поражение подряд в КХЛ

Матч завершился со счетом 2:1.

Петербургский клуб СКА уступил "Сибири" и потерпел пятое поражение подряд в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоялся на ледовой арене в Петербурге. Игра закончилась с результатом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Со стороны победителей шайбы в ворота противников забросили на 53 и 58 минутах спортсмены Илья Морозов и Ник Шор. В составе хозяев отличился единственной шайбой на 8 минуте Андрей Кузьменко.

Напомним, что для СКА следующий матч запланирован на 21 ноября. Клуб в гостях выйдет на лед против московского ЦСКА. В этот же день "Сибирь" на выезде сыграет с минским "Динамо".

Ледовые катки Петербурга: где уже можно покататься на коньках.

Фото: Pixabay.com

