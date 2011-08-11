"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" и вышел в следующую стадию плей-офф НХЛ

Финальная схватка завершилась со счетом 5:1.

"Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" и вышел в следующую стадию плей-офф Национальной хоккейной лиги. Домашняя встреча закончилась для команды с результатом 5:1. Шестая игра проводилась в рамках первого раунда серии. В составе команды победителей голами отметились на 15, 30, 34, 39 и 59 минутах спортсмены Ник Ледди, Райан О"Райли, Тайлер Бозак, росси ский нападающий Владимир Тарасенко и Колтон Парайко. От проигравших отличился единственной шайбой на 47 минуте Мэтт Дамба.

Российский форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко отметился результативной передачей. Его соотечественник из другого хоккейного клуба Дмитрий Куликов провел голевой пас.

Таким образом счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Сент-Луиса". Далее клуб выйдет на лед против "Колорадо".

Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Торонто".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET