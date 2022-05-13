Гол Кучерова помог "Тампе" обыграть "Торонто"

Игра закончилась со счетом 4:3.

Гол российского нападающего Никиты Кучерова помог "Тампе" обыграть "Торонто" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. В шестой игре первого раунда серии клуб в овертайме обошел по результату оппонентов. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами в воротах соперников отметились на 18, 31, 50 и 79 минутах матча спортсмены Ондржей Палат, Энтони Сирелли , Никита Кучеров и Брэйден Пойнт. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 30 бросков по воротам. От "Торонто" голы реализовали на 32, а также 40 и 40 минутах Остон Мэттьюс и Джон Таварес (оформил дубль).

Таким образом счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Завершающий матч противостояния между хоккейными клубами пройдет 14 мая в Торонто.

Дубль Свечникова не помог "Каролине" обыграть "Бостон".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET