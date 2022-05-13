Игра закончилась со счетом 5:2.

Дубль Свечникова не помог "Каролине" обыграть "Бостон" в матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги. На домашней ледовой арене команда обыграла оппонентов со счетом 5:2. Встреча проводилась в рамках шестого противостояния первого раунда турнира.

В составе хозяев шайбы в ворота оппонентов забросили на 21, 39, 48, 51 и 56 минутах спортсмены Брэд Маршанд, Чарли Койл, Эрик Хаула, Дерек Форборт, Кертис Лазар (гол в пустые ворота). От гостей отличился российский нападающий Андрей Свечников. Он реализовал дубль на 44 и 58 минутах. Таким образом счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Заключительный матч запланирован на 14 мая в городе Роли, расположенном в штате Северная Каролина.

Задоров помог "Калгари" победить "Даллас" в матче Кубка Стэнли.

Фото и видео:

