Игра закончилась со счетом 3:1.

Российский защитник Никита Задоров помог "Калгари" победить "Даллас" в матче Кубка Стэнли, чемпионата плей-офф национальной хоккейной лиги. Пятый матч серии первого раунда завершился с результатом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). В составе клуба победителей на 47, 51 и 60 минутах встречи отличились заброшенными голами в воротах противника спортсмены Микаэль Бэклунд, Эндрю Мэнджапани и Тревор Льюис. Последний хоккеист забил гол с подачи российского сокомандника. От гостей единственный раз ответил на 34 минуте Джейсон Робертсон.

Таким образом "Калгари" вышел вперед в серии до четырех побед. Сейчас счет составляет 3-2. Шестая встреча запланирована на 13 мая. Хозяевами ледовой арены станут представители "Далласа".

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