"Вашингтон" уступил "Флориде" в матче плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:5.

"Вашингтон" уступил "Флориде" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин набрали три очка на встрече. Столичная команда проиграла противникам с результатам 3:5 в пятом матче серии первого раунда соревнования. Игра состоялась на территории ледовой арены в Санрайзе.

От"Флориды" отличились на 27 и 44, 33, 35 и 56 минутах матча спортсмены Картер Верхаге (оформил дубль), Патрик Хорнквист, Сэм Рейнхарт и Клод Жиру. От "Вашингтона Кэпиталз" отличились на 8 и 24, 23 минутах Ти Джей Оши (реализовал дубль), Джастин Шульц. Евгений Кузнецов совершил две результативные передачи, а капитан команды - один голевой пас.

Российский голкипер из "Вашингтона" Илья Самсонов отразил 33 броска по воротам. Его соотечественник Сергей Бобровский запомнился зрителям 28 сейвами. На текущий момент счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Флориды".

Тарасенко признан лучшим игроком пятого матча серии плей-офф "Миннесота-Сент-Луис".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET