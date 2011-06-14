Тарасенко признан лучшим игроком пятого матча серии плей-офф "Миннесота-Сент-Луис"

Игра закончилась со счетом 5:2.

Российский нападающий Владимир Тарасенко признан лучшим игроком пятого матча серии плей-офф турнира Национальной хоккейной лиги в матче между "Миннесотой" и "Сент-Луисом". На домашней арене спортсмены из "Миннесоты" уступили гостям с результатом 5:2 (1:2, 1:0, 3:0).

Голами в воротах оппонентов со стороны команды победителей отличились на 5, 36, а также 42, 43, 59 минутах хоккеисты Райан О"Райлли, Брэндон Саад и Владимир Тарасенко (реализовал хет-трик). Последнему игроку два раза ассистировал соотечественник Павел Бучневич, а одну голевую передачу сделал россиянин Иван Барбашев. В составе гостей дубль записан на счет Кирилла Капризова (на 14 и 18 минутах).

Таким образом счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Сент-Луиса". Следующая встреча запланирована на ледовой арене в Сент-Луисе в ночь на 13 мая.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET



