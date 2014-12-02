"Торонто" обыграл "Тампу" в матче плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

"Торонто" обыграл "Тампу" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Михеев и Кучеров набрали очки. Пятый матч серии первого раунда турнира завершился с результатом 4:3. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 24, 44, 45 и 54 минутах спортсмены Джон Таварес, Морган Райлли, Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. От "Тампы" отличились на 6, 7 и 49 минутах встречи Стивен Стэмкос, Виктор Хедман и Райан Макдона.

Нападающий из канадского клуба Илья Михеев отметился на игре одной результативной передачей. Форвард "Тампы" Никита Кучеров реализовал два голевых паса. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 21 бросок по воротам. Таким образом счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торонто". Следующий матч запланирован на 13 мая. Он состоится в Тампе. Начало - в 02:30 утра по московскому времени.

Капризов установил рекорд "Миннесоты" по количеству голов в одной серии плей-офф.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

