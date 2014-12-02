Российский форвард совершил два гола в матче с "Сент-Луисом".

Капризов установил рекорд "Миннесоты" по количеству голов в одной серии плей-офф. По результатам первого периода счет матча стал 2:1 в пользу "Уайлд". Команда играет в пятом матче серии первого раунда чемпионата Национальной хоккейной лиги с соперниками из "Сент-Луис Блюз". Российский нападающий Кирилл Капризов запомнился зрителям двумя заброшенными шайбами в воротах оппонентов.

Данные голы стали для форварда шестым и седьмым в текущем плей-офф НХЛ. Этими действиями 25-летний россиянин обновил клубный рекорд "Миннесоты" по числу заброшенных шайб за одну серию Кубка Стэнли. Прошлое достижение относилось к словацкому представителю Мариану Габорику и канадцу Уэсу Уолзу.

Напомним, что в текущем плей-офф на счету Кирилла Капризова уже записано 8 очков (7 голов и одна результативная передача) в пяти проведенных матчах.

"Вашингтон" уступил "Флориде" в овертайме в плей-офф Кубка Стэнли.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

