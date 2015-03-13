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"Вашингтон" уступил "Флориде" в овертайме в плей-офф Кубка Стэнли

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Нападающий Александр Овечкин набрал пятое очко в четырех матчах плей-офф.

"Вашингтон" уступил "Флориде" в овертайме со счетом 2:3 в матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голевой передачей на Евгения Кузнецова в третьем периоде. В четырех матчах плей-офф россиянин набрал 5 (1+4) очков. Вратарь "столичных" Илья Самсонов отразил 26 бросков по своим воротам.

Счет в серии между "Вашингтоном" и "Флоридой" стал ничейным, 2:2. Пятая игра пройдет 12 мая в 2:30 (мск).

Ранее мы сообщали, что Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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