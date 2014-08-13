Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ

Его шайба помогла "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс".

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин установил новый рекорд результативности в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин помог своей команде одержать победу над "Рейнджерс" в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли. Игра завершилась со счетом 7:2. Малкин стал автором седьмой шайбы.

Всего за карьеру форвард набрал 177 очков в матчах плей-офф НХЛ. Среди российских хоккеистов он вышел на первое место, обойдя Сергея Федорова (176 очков).

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" выйти во второй раунд Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET