Малкин стал лучшим российским бомбардиром в плей-офф НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин установил новый рекорд результативности в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин помог своей команде одержать победу над "Рейнджерс" в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли. Игра завершилась со счетом 7:2. Малкин стал автором седьмой шайбы.
Всего за карьеру форвард набрал 177 очков в матчах плей-офф НХЛ. Среди российских хоккеистов он вышел на первое место, обойдя Сергея Федорова (176 очков).
Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" выйти во второй раунд Кубка Стэнли.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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